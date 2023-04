Um jovem de 21 anos foi morto na madrugada deste sábado, com várias facadas no tórax, perto das Piscinas Municipais do Montijo. A família de Francisco Carvalho acredita ter-se tratado de um ajuste de contas.



O crime ocorreu pelas 03h30, na Rua Cidade de Ponta Delgada. Fonte da família disse ao CM que era hábito o jovem ir àquele local, nas noites de fim de semana, para se encontrar com amigos.









