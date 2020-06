Motard de 18 anos morre em colisão

Daniel Lourenço, de apenas 18 anos, morreu na sequência de uma colisão frontal entre a mota em que seguia e um carro, segunda-feira à noite, na avenida da Carvalha, no limite entre Fânzeres e Rio Tinto, Gondomar."Porquê tu, meu chiquito? Que mal fizeste tu para te levarem tão cedo? Tínhamos tanto pela frente...", escreveu, nas redes sociais, uma amiga da vítima.A GNR esteve no local e está a investigar as causas do acidente.O alerta para a colisão, junto a um posto de abastecimento de combustível, foi dado às 22h40. No socorro estiveram diversos meios do INEM: uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação, outra de suporte imediato de vida e uma ambulância. Apesar do esforço de todos, não se conseguiu salvar a vida do jovem. O óbito foi declarado no local. O acidente juntou várias dezenas de curiosos. Alguns familiares da vítima mortal estiveram também no local, inconsoláveis."Que dor tão grande. A tua boa-disposição fica com aquele amor que só tu me sabias dar. Mudaste por mim, respeitavas-me e amavas-me como ninguém nunca o fez. Nunca tiveste medo dos meus medos e conseguiste fazer com que eu os superasse. Respeitaste-me como nunca como nunca ninguém o fez. Amo-te, chiquito", escreveu a mesma amiga nas redes sociais, onde ontem foram deixadas várias mensagens de luto e dor. "Meu eterno rei. Irei honrar-te eternamente. Meu Dani", escreveu outra amiga.As causas do acidente estão a ser investigadas pela GNR.