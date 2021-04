Um homem sofreu este sábado ferimentos considerados graves, após a moto que conduzia se ter despistado numa estrada secundária em Monte do Barrocal, Montemor-o-Novo, distrito de Évora.O acidente ocorreu pelas 16h26, e levou à mobilização de 12 operacionais e 4 viaturas dos bombeiros locais e da GNR.A gravidade dos ferimentos da vítima levou à chamada do helicóptero do INEM, que transportou o ferido para o Hospital de Évora.