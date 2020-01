Motard morre a ultrapassar carro em Setúbal

Um motociclista, associado do Motoclube de Setúbal, morreu sábado, vítima de um acidente de viação em que estiveram envolvidas duas outras viaturas.O acidente ocorreu na estrada dos Ciprestes, nos arredores da cidade de Setúbal.João Saraiva, o motard, tentava ultrapassar um automóvel quando embateu num dos espelhos retrovisores do veículo. Em segundos, João Saraiva perdeu o controlo e veio a embater num automóvel que circulava em sentido contrário.O INEM foi chamado e prestou rápida assistência ao motard, no local, transportando-o depois ao Hospital de São Bernardo, onde viria a falecer.Familiares e amigos motards usaram este domingo a página do Motoclube de Setúbal, no Facebook, para homenagear João Saraiva.