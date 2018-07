Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motard morre em acidente com carrinha na A2

Acidente ocorreu junto às portagens, em Coina.

17:36

Uma colisão entre uma mota e uma carrinha de caixa aberta fez um morto e um ferido este domingo na A2, no sentido Norte-Sul, em Coina, no Barreiro.



A vítima mortal é um homem, cuja idade ainda permanece desconhecida. O condutor da carrinha apenas sofreu ferimentos ligeiros.



O alerta foi dado pelas 16h42.



No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Palmela, a Guarda Nacional Republicana e o INEM.