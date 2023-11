Motociclista de 50 anos morre em colisão com carro em Cantanhede

Um homem morreu este sábado na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo na localidade de Fonte Errada, disse à agência Lusa o adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede.

"Uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros, com um único ocupante, o condutor, e uma mota elétrica provocou a morte do condutor da mota" um homem de aparentemente 50 anos, disse Ricardo Cardoso.

Segundo contou, "desconhece-se como aconteceu a colisão, uma vez que estavam os dois no mesmo sentido, o carro atrás e a mota à frente, no sentido Campanas -- Cantanhede, em Fonte Errada, e o carro bateu nas traseiras da mota".

Segundo o Comando Sub-regional da Região de Coimbra, o alerta foi às 18:10 e no local estiveram 15 operacionais apoiados por sete veículos dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Mira e da Tocha, Cantanhede.

Foram ainda mobilizadas a ambulância de Suporte Básico de Vida (SIV) de Cantanhede, no distrito de Coimbra, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) com o médico que "declarou o óbito no local pelas 18:34".

"A colisão aconteceu na Estrada Municipal 335 (EM335) que se encontra cortada, mas a GNR está a desviar o trânsito por dentro da localidade, até que a operação de limpeza seja toda feita", disse o adjunto do comando.