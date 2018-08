Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motociclista em estado grave após despiste em Vila Nova de Gaia

Acidente aconteceu na A20, esta quinta-feira à tarde. Vítima foi transportada para o hospital Santos Silva.

17:51

Um homem ficou em estado grave ao despistar-se num motociclo na A20, em Vila Nova de Gaia, esta quinta-feira à tarde.



Segundo apurou o CM no local, a vítima foi transportada em estado crítico para o Hospital Santos Silva.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Valadares e a GNR, que apurou que o motociclista se despistou e caiu na berma, enquanto a mota continuou o trajeto e foi embater contra uma carrinha.



O trânsito está condicionado na via, enquanto decorrem os trabalhos de investigação e remoção de detritos.



O condutor da carrinha ficou em estado de choque e também recebeu acompanhamento psicológico.



Em atualização