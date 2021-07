Um motociclista sofreu, este sábado, ferimentos graves na sequência de um despiste seguido da colisão com um carro, na Estrada Nacional 108 em Alpendurada, no Marco de Canaveses.A vítima, com 39 anos, foi transportada para o hospital de S. João, no Porto.Para o local foram mobilizados meios da Cruz Vermelha e a VMER de Penafiel.