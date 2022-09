Uma colisão rodoviária entre um carro e um motociclo provocou ferimentos ligeiros ao motociclista, na Avenida Luís de Camões, no Montijo.A vítima foi transportada para o Hospital do Barreiro.No local estiveram 9 operacionais apoiados por três viaturas incluindo os Bombeiros Voluntários do Montijo e a GNR.O alerta para o acidente foi às 19h35.