Motociclista ferido em colisão aparatosa em Celorico de basto

Um motociclista ficou gravemente ferido, esta terça-feira à noite, na sequência de uma aparatosa colisão entre a mota em que seguia e dois carros, na EN 210, em Codeçoso, Celorico de Basto. Do acidente resultaram ainda dois feridos ligeiros, que seguiam num dos carros envolvidos na colisão.



O alerta foi dado às 20h22. No socorro às vítimas estiveram os Bombeiros de Celorico de Basto, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Amarante e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.





Os feridos foram transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel. As causas da colisão estão a ser investigadas pela GNR.