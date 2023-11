Um motociclista com cerca de 30 anos sofreu ferimentos graves numa colisão com um automóvel, na manhã desta quarta-feira, no centro de Lisboa.O acidente ocorreu pelas 10h00, no cruzamento da rua do Conde de Redondo e a Rua Ferreira Lapa.A vítima foi estabilizada no local por elementos do INEM e transportada ao hospital de São José, em estado considerado grave.A PSP tomou conta da ocorrência e investiga agora as circunstâncias e responsabilidades no acidente.