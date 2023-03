Um motociclista ficou ferido numa colisão entre a mota em que seguia e um carro, na rua do Mourão, em Cortegaça, Ovar.O alerta foi dado às 18h33. Para o local foram os Bombeiros de Esmoriz.A vítima foi transportada para o hospital de Santa Maria da Feira com ferimentos considerados leves.As causas da aparatosa colisão são ainda desconhecidas. A GNR esteve no local e investiga.