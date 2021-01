Motociclista ferido em despiste aparatoso em Famalicão

Um motociclista ficou ferido num aparatoso despiste, seguido de colisão, hoje, às 12h35, na Estrada Nacional 14, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

A vítima foi de imediato assistida por um bombeiro que estava fora de serviço, mas de passagem no local quando ocorreu o acidente.

A via chegou a estar cortada ao trânsito para as manobras de socorro, mas foi reaberta já depois de o motociclista ter sido transportado para o Hospital, com ferimentos ligeiros.

No local estiveram os bombeiros Famalicenses e a PSP de Famalicão.