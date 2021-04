Um motociclista, de 32 anos, ficou ferido com gravidade, está tarde de sábado, na sequência de uma colisão entre a moto em que seguia e um carro, no lugar de Urro, em Arouca.

Os bombeiros de Arouca e a ambulância de suporte imediato de vida e a GNR de Arouca estiveram no local. A vítima foi levada, pelo bombeiros, para o hospital de Gaia.

As autoridades investigam as causas do acidente.