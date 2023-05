Motociclista morre a regressar do trabalho na Maia

Um motociclista de 36 anos morreu numa colisão com um automóvel, pelas 23h40 de sexta-feira, na EN14, na Maia, quando seguia para casa após o trabalho. Deixa a mulher e dois filhos menores: uma bebé de dois anos e um adolescente de 15. “Estamos todos completamente de rastos”, referiu ao CM o cunhado, em lágrimas. A PSP está a investigar.





A mota, que seguia no sentido Porto-Maia, colidiu com a zona do ‘pendura’ do Renault Clio, no sentido contrário da EN14, junto à Repsol. O motociclista foi projetado para o interior das bombas e perdeu os sentidos. “Várias pessoas foram prestar auxílio, incluindo um médico”, contou aouma testemunha. O óbito foi declarado no local.