Uma colisão entre um motociclo e um pesado de mercadorias causou a morte de um homem com cerca de 50 anos na manhã desta terça-feira, na localidade de Vila Verde, no concelho de Sintra.



O acidente ocorreu pelas 07h34, na rua da Aviação Portuguesa.





Para o local foram mobilizados 11 operacionais dos bombeiros de São Pedro de Sintra, INEM e GNR, mas o condutor do motociclo não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local. O corpo foi removido para a morgue para ser autopsiado.A GNR investiga as circunstâncias deste acidente mortal.