Um motociclista, de 27 anos, morreu esta terça-feira na EN358, entre Aldeia do Mato e Carvalhal, no concelho de Abrantes, em consequência do despiste do veículo de duas rodas.O acidente ocorreu por volta das 14h30, tendo a vítima sido socorrida por equipas dos Bombeiros de Abrantes e do INEM, vindo a morte a ser confirmada ainda no local e o corpo removido para autópsia.

As causas do despiste estão a ser investigadas por uma equipa do destacamento de trânsito da GNR, que durante a tarde desta terça-feira esteve no local do acidente a fazer a recolha de vestígios.