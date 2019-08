Acidentes de viação matam jovem futebolista e deixam bebé em estado crítico

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os acidentes de viação mataram pelo menos cinco pessoas entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça-feiraDeixaram ainda um bebé de três anos em estado crítico e um jovem de 18 em coma. Em Fonte Arcada, Tábua, o despiste de um Opel Corsa seguido de um choque com um Jaguar provocou a morte a um jogador de futebol formado no Clube Desportivo de Tondela e que militava agora nos juniores do Tourizense.< br />