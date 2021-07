Um motociclista, com cerca de 55 anos, morreu, na madrugada deste domingo, num despiste da mota em que seguia, na EN101, em Prado S. Miguel, Vila Verde. O alerta foi dado cerca das 4h00.



No local estiveram os Bombeiros de Vila Verde e o INEM. O óbito acabou por ser declarado no local. O corpo da vítima mortal foi transportada para o Gabinete Médico legal de Braga.





No local esteve a GNR que está agora a apurar as causas do despiste mortal.