Um motociclista morreu, esta tarde de quarta-feira, num despiste da mota em que seguia na A41,ao quilómetro 4,6, no sentido Este-Oeste, junto às bombas de gasolina de Moreira da Maia.



O acidente aconteceu cerca das 16h40. No socorro à vítima esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Pedro Hispano e o INEM.





O óbito foi declarado no local.A GNR esteve no local e está a investigar as causas do despiste fatal. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal.