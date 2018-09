Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motociclista perde a vida em despiste em Lousada

Acidente aconteceu em Lugar de Mós, Silvares.

02:11

Um motociclista morreu, esta quarta-feira, num despiste em Lugar de Mós, Silvares, Lousada.



Segundo apurou o CM junto do CDOS do Porto, o alerta foi dado às 23h30 e, no local, estiveram os Bombeiros de Lousada, uma viatura do INEM do Hospital de Penafiel e a GNR.