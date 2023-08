Motociclista que morreu em acidente em Arcos de Valdevez tinha sido pai há quatro meses

O motociclista, de 36 anos, que morreu, segunda-feira, num violento acidente entre dois carros e uma mota, no IC28, em Arcos de Valdevez, era pai de duas crianças ainda menores, uma delas com apenas quatro meses. José Carlos Cerqueira era natural da freguesia do Vale, no concelho de Arcos de Valdevez.A tragédia deixou em choque amigos e familiares. "Não tenho palavras para descrever o que sinto. Parece um pesadelo. Que Deus conforte todos os que sofrem pela tua partida. Serás lembrado por todos", escreveu uma familiar nas redes sociais. O acidente ocorreu às 14h10. À chegada das equipas de socorro o homem estava em paragem cardiorrespiratória.Os bombeiros e o INEM conseguiram reverter a situação, mas o motociclista acabou por morrer no hospital. Do acidente há ainda a registar cinco feridos ligeiros.