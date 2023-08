Seis feridos em colisão entre mota e dois carros no IC28 em Arcos de Valdevez

Seis pessoas ficaram feridas, uma em estado grave, esta segunda-feira, numa colisão entre dois carros e uma mota no IC28, na localidade de Souto e Tabaçô, em Arcos de Valdevez.sabe que o ferido mais grave é o motociclista. O homem, de 36 anos, esteve em paragem cardiorrespiratória à chegada das equipas de socorro, mas os operacionais conseguiram reverter a situação. Foi levado para o Hospital de Viana do Castelo.As restantes vítimas também foram levadas para a unidade hospitalar com ferimentos ligeiros.Devido ao acidente o IC28 está cortado em ambos os sentidos.No local estiveram os Bombeiros de Arcos de Valdevez e de Ponta da barca, INEM, a Viatura Médica de Emergência de Viana do Castelo e a GNR.