Motociclista ferido em colisão com camião em Arcos de Valdevez

Um motociclista, de 53 anos, ficou gravemente ferido, na sequência da colisão da mota em que seguia com um camião no Alto de Morilhões, no concelho de Arcos de Valdevez.



O alerta foi dado às 12h23. No socorro estiveram os Bombeiros dos Arcos de Valdevez e o INEM. A vítima depois de estabilizada foi encaminhada para o Hospital de Viana do Castelo, com acompanhamento da ambulância de Suporto Imediato de Vida dos Arcos e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Alto Minho. As causas da colisão são desconhecidas.





Ao que oapurou, o condutor do camião ainda saiu da faixa de rodagem para evitar a colisão, mas sem sucesso. A GNR esteve no local e está a investigar.