Mulher ferida com gravidade após despiste de carro em Arcos de Valdevez

Uma mulher, de 63 anos, ficou ferida com gravidade, este sábado ao início da tarde, em Arcos de Valdevez, depois de se ter despistado no carro que conduzia.Segundo apurou o, após o despiste a viatura caiu de uma altura de cerca de seis metros e acabou capotada dentro de um condomínio fechado.O alerta para o acidente foi dado às 13h40 e para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo.A vítima foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo com ferimentos considerados graves.