Mulher sofre queimaduras após incêndio num exaustor em Ponte de Lima

Uma mulher, de 28 anos, ficou ferida, esta quinta-feira à noite, na sequência de um incêndio num exaustor, em Correlhã, Ponte de Lima.Segundo apurou ojunto dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, a mulher sofreu queimaduras na face e nos braços. Foi socorrida no local e transportada para o Hospital de Viana do Castelo, com ferimentos considerados ligeiros.No socorro estiveram os Bombeiros de Ponte de Lima, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Ponte de Lima e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo.A GNR também foi acionada. O alerta foi dado às 20h41.