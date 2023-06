Motociclista em estado grave após despiste em Ponte da Barca

Um homem de 59 anos sofreu ferimentos graves no despiste do motociclo em que seguia, ao início desta noite, na EN203, em Ponte da Barca.

O alerta para o acidente foi dado às 20h20. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros de Ponte da Barca, pela equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arcos de Valdevez e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho. O motociclista foi depois transportado, com ferimentos graves, para o Hospital de Braga.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.