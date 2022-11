Um homem de 70 anos sofreu ferimentos graves no despiste do jipe em que seguia, esta quarta-feira, na EN304, no Soajo, Arcos de Valdevez.O alerta para o acidente foi dado às 18h46. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros dos Arcos de Valdevez e pela equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) dos Arcos.Após ser estabilizado no local, o homem foi transportado, com ferimentos graves, para o Hospital de Viana do Castelo.A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.