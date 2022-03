Mulher morre esfaqueada e estrangulada por homem em Arcos de Valdevez

Uma mulher de 55 anos morreu esta sexta-feira esfaqueada e estrangulada por um homem, de 38, em Arcos de Valdevez, tendo sido o próprio a acionar os meios de socorro, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a mulher, Lucília Brandão, foi "esfaqueada e estrangulada, tendo sido "o agressor a ligar para o 112, dizendo que tinha matado a mulher".





Quanto ao suspeito, Leonardo Cassemiro, apresentava alguns ferimentos, pelo que foi levado para o hospital.De acordo com alguns vizinhos, Cassemiro acreditava que a ex-companheira tinha um novo relacionamento e chegou a confessar que um dia a iria matar.

O alerta foi dado cerca das 16h26, para a casa que ambos partilharam até há pouco tempo, o lugar de Penela, na freguesia de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão, concelho de Arcos de Valdevez.

À Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, corporação acionada para aquela ocorrência, adiantou que à chegada ao local "a mulher encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, tendo sido iniciados procedimentos de suporte básico de vida".

José Freitas adiantou que "as manobras de reanimação foram suspensas por indicação do médico da Viatura de Emergência Médica (VMER), estacionada no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo".



O comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca disse ter sido acionada para o local uma equipa de psicólogos do INEM.

Às 18h21 encontravam-se no local 13 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca, meios do INEM, GNR e PJ, que está a investigar o caso.