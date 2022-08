Três mulheres feridas em colisão entre dois carros em Arcos de Valdevez

Três mulheres sofreram ferimentos ligeiros depois de uma colisão rodoviária entre dois veículos ligeiros, ao final da tarde desta sexta-feira, na Estrada Nacional 202, na União de Freguesias de Souto e Tabaçô, em Arcos de Valdevez.As vítimas estavam a conversar na berma da estrada, duas das mulheres estariam dentro do veículo, a terceira estava parada no lado exterior; quando uma viatura surgiu pela traseira e abalroou o carro imobilizado.As mulheres entre os 50 e os 80 anos foram transportadas para o Hospital de Viana do Castelo.O condutor da outra viatura envolvida saiu ileso.O acidente aconteceu pelas 19h58. No local estiveram os Bombeiros de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez, apoiados pela SIV de Ponte de Lima.A GNR também esteve no local e toou conta da ocorrência.