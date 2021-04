Um motociclista sofreu ferimentos graves na sequência de uma violenta colisão entre a mota em que seguia e um carro.



O acidente ocorreu pouco depois das 17h00 deste sábado na rua de Recarei, em Leça do Balio, Matosinhos. A vítima foi assistida no local pelos bombeiros e depois transportada para o Hospital de São João, no Porto.





No terreno estiveram oito operacionais, que foram apoiados por três viaturas.