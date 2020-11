Motorista condenado por despiste fatal para quatro portugueses em França

Henrique Ângelo, o motorista do autocarro que se despistou, provocando a morte a quatro portugueses que voltavam à Suíça após as férias de Natal em Portugal, a 8 de janeiro de 2017, em França, foi esta quarta-feira condenado a dois anos de prisão, pena suspensa. Fica ainda proibido de conduzir por cinco anos.



A Angelotaxi e a Rota das Gravuras, transportadora e dona do veículo - ambas do pai do condutor -, terão de pagar 78 mil €. O autocarro seguia a 101 km/h antes do despiste, em Charolles, numa estrada com gelo. Morreram Lídia e José Montez e Graça Murça, de Foz Côa, e Marília Nogueira, de Lousada.



