Henrique Beiroto Angelo, de 44 anos, motorista que ia ao volante do autocarro que em janeiro de 2017 se despistou em Charolles, França, matando quatro emigrantes portugueses e ferindo outros 28, começa hoje a ser julgado naquele país por homicídio negligente. Narciso Angelo, pai do motorista e proprietário da empresa de transporte e do autocarro, também se senta no banco dos réus.









A Justiça francesa refere que o motorista seguia a uma velocidade de cerca de 90 km/h, o que considera excessiva tendo em conta a estrada e as condições atmosféricas: a via estava com gelo devido a temperaturas negativas.

O autocarro despistou-se , às 04h30, para uma vala na berma da estrada. Trinta e dois emigrantes portugueses de Vila Nova de Foz Coa e Lousada tinham terminado as férias em Portugal e seguiam para a Suíça. Morreram Marília Nogueira, Graça Murça, José Montez e Lídia Montez. Quatro outros sofreram ferimentos graves e estiveram várias semanas internados em França.