Uma jovem de 22 anos ficou com o pé esmagado, depois de ter sido atropelada por um carro da Bolt que tinha acabado de a transportar, no passado dia 13 de maio, a uma rua de Lisboa. Maria Ganhão Pereira foi hospitalizada e terá de realizar uma cirurgia, mas a plataforma de TVDE descarta qualquer responsabilidade, remetendo para a seguradora do motorista todos os encargos relacionados com o acidente.









Ver comentários