Acusou uma taxa de álcool no sangue de 2,18 gramas por litro, o motorista do pesado que na quarta-feira, ao início da noite, arrastou pelo menos dois postes de eletricidade e telecomunicações, deixando sem luz, telefone e Internet centenas de moradores da freguesia de Vilela, na Póvoa de Lanhoso.Foi detido pela GNR, após vários alertas de condutores a darem conta de que seguia com um poste de cimento e vários cabos pendurados no pesado.