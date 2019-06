Movimento Zero apoia oito PSP condenados

O Movimento Zero, grupo espontâneo que surgiu no seio da PSP e que agora já terá aderentes também na GNR (dizem ter cerca de 14 mil apoiantes), abriu uma conta bancária para recolha de fundos em apoio aos oito polícias, condenados no Tribunal de Sintra por agressões no bairro da Cova da Moura.A iniciativa foi divulgada este domingo à tarde na rede social Facebook e apela a polícias, militares da GNR, respetivas famílias e a outros civis, que depositem o que puderem na conta agora aberta.O objetivo, referem os organizadores, é auxiliar os condenados a pagar eventuais indemnizações, as custas judiciais e também apoiar as famílias dos polícias.