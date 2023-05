MP acusa funcionários da Câmara de Pedrógão Grande por alegado desvio de dinheiro

O Ministério Público (MP) acusou dois funcionários e uma ex-trabalhadora da Câmara de Pedrógão Grande de crimes de peculato, falsificação de documento e branqueamento, por alegado desvio de dinheiro da autarquia, segundo o despacho consultado pela agência Lusa.

No despacho de acusação, o MP referiu que, "no ano de 2013, de comum acordo", o então chefe da Divisão Administrativa e Financeira, a antiga tesoureira e a responsável da contabilidade (que, entretanto, deixou a Câmara) decidiram apoderar-se de dinheiro do município e usá-lo em "proveito próprio".

Ao chefe de divisão competia o controlo do fundo de maneio deste município do distrito de Leiria, "cujo valor não poderia ser superior" a 500 euros, pelo que estava obrigado a depositar nos bancos o dinheiro que ultrapassasse aquela quantia.