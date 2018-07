Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MP acusa homem por homicídio qualificado e coação agravada em Vila Real

Suspeito foi detido pela GNR e depois entregue à Polícia Judiciária.

Por Lusa | 13:17

O Ministério Público (MP) acusou um homem pelos crimes de homicídio qualificado e coação agravada que ocorreram na noite de 31 de dezembro, em Lamas de Olo, concelho de Vila Real.



O MP deduziu acusação contra o arguido, que se encontra em prisão preventiva desde o dia 02 de janeiro, imputando-lhe a prática de um crime de homicídio qualificado e de um crime de coação agravada.



Na página da internet da Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o MP informou que o arguido está indiciado por, na noite da última passagem de ano, em Lamas de Olo, ter matado a tiro de caçadeira um outro homem.



De acordo com a tese do Ministério Público o arguido ter-se-á aproximado do automóvel onde estava a vítima, que se encontrava ao volante, apontou a caçadeira ao seu rosto e disparou, matando-a.



Na altura do crime, o suspeito tinha 68 anos e a vítima tinha 42 anos.



O arguido está ainda acusado de, no trajeto até ao veículo, ter anunciado a um vizinho que o matava se não se afastasse, quando o mesmo procurava acalmá-lo.



O suspeito foi detido na mesma noite pela GNR e depois entregue à Polícia Judiciária (PJ).