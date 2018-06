Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MP pede condenação de educadora em Santa Maria da Feira

Educadora e auxiliar estão a ser julgadas pelos crimes de maus-tratos a 25 crianças, num jardim de infância em Fiães.

Por P.J.D. | 08:22

O Ministério Público pediu, esta segunda-feira, a condenação para uma educadora e uma auxiliar pelos crimes de maus-tratos a 25 crianças, num jardim de infância em Fiães, Santa Maria da Feira.



Segundo a acusação, as mulheres agrediram física e psicologicamente as crianças, impondo um clima de medo. Para calar as agressões, ofereciam depois chupa-chupas.



As arguidas poderão ter de pagar cerca de 50 mil euros às vítimas.