MP prepara-se para acusar ministros e secretários de Estado de Sócrates no caso das PPP rodoviárias

O Ministério Público prepara-se para acusar ministros e secretários de Estado do governo de Sócrates no caso das PPP rodoviárias.A informação está a ser avançada pela TVI24 e garante que o Ministério Público entendeu que as decisões políticas sobre a negociação de contratos e subconcessões de autoestradas e scuts, entre 2005 e 2011, terão lesado o Estado em cerca de três mil e quinhentos milhões de euros.