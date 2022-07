A mulher, de 65 anos, cujo cadáver foi encontrado no domingo na casa onde residia sozinha, no Bairro Alto, Lisboa, estaria morta há pelo menos quinze dias.



Maria Helena Portugal Ribeiro foi casada com o filho de um almirante da Marinha, já falecido. Aposentada, morava num 1º andar na Rua da Quintinha, que pertencia à família do marido.









