Mulher agredida por automobilista enquanto atravessava a passadeira

Uma mulher, de 67 anos, foi agredida por um automobilista enquanto atravessava numa passadeira, na rua Nova do Fojo, em Canidelo, Vila Nova de Gaia. O alerta foi dado às 20h50.Ao que oapurou, um casal estava a atravessar na passadeira quando o automobilista, que esperava, começou a buzinar para que o homem e a mulher andassem mais rápido. O condutor saiu depois da viatura e empurrou a mulher que caiu.Num restaurante em frente, estavam familiares do casal que, ao aperceberem-se da agressão, saíram do espaço e pediram satisfações ao condutor. Começaram ali várias agressões entre todos.A mulher teve de ser assistida pelos Bombeiros de Coimbrões e foi transportada para o Hospital Eduardo Santos Silva, em Gaia.A PSP foi chamada ao local, mas, à chegada, o condutor já se tinha colocado em fuga.