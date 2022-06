Mulher apanhada com pistola na mala de porão no Aeroporto de Lisboa

Uma mulher de 25 anos foi detida, no Aeroporto de Lisboa, por posse de arma proibida, dentro da bagagem de porão.

Segundo comunicado da PSP, "foi percetível no RX uma mala suspeita de conter uma arma que não tinha sido declarada no balcão de Check-In. Após a reconciliação de bagagem, apurou-se ser uma arma de alarme transformada em arma de fogo de 9 mm e um carregador, dissimulados no meio da roupa".

A mulher foi questionada pela posse do objeto referindo que não tinha conhecimento da existência do mesmo.

A suspeita foi constituída arguida e vai ser presente à Autoridade Judiciária.