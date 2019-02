Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher rouba supermercado e ameaça matar funcionária grávida

Atacante entrou ao final da tarde do passado sábado no supermercado Coviran, em Peniche.

Por Francisco Gomes | 01:30

"Saca o dinheiro da caixa rapidamente." Foi a ordem dada por uma mulher assaltante que, com um capuz a tapar-lhe a cara e empunhando o que se presume ser uma pistola, entrou ao final da tarde do passado sábado no supermercado Coviran, na rua António Conceição Bento, no centro da cidade de Peniche.



Após ameaçar uma funcionária levou perto de 600 euros.



Eram 19h30 quando a funcionária, de 32 anos, grávida de três meses, foi surpreendida por um vulto nas suas costas a apontar-lhe a suposta arma à cabeça e a exigir-lhe o dinheiro que estava na caixa.



O assalto durou poucos segundos, tempo suficiente para que a única reação da empregada tenha sido entregar-lhe as notas que tinha. Apercebeu-se de que era uma mulher pela voz.



Na altura estavam alguns clientes no estabelecimento e também os proprietários, que viram o roubo através da videovigilância e que se dirigiram para a entrada, mas a assaltante fugiu.



"Ainda fui a correr atrás dela pela rua e vi que a uns 150 metros entrou num carro, no lado do passageiro. O condutor acelerou de imediato e saiu do local", contou a proprietária.