Mulher obrigada a despir-se em público após disparar alarme de supermercado em Leiria

Fonte oficial do Pingo Doce garantiu que Alda Costa se mostrou "muito exaltada".

Por J.D. | 12:12

Uma mulher apresentou queixa junto da PSP e da ASAE após ter sido revistada e obrigada a tirar o casaco e as sapatilhas por responsáveis da loja do Pingo Doce da avenida Heróis de Angola, em Leiria, a 10 de fevereiro.



Alda Costa preparava-se para sair da loja, com as suas compras, quando o alarme da caixa disparou, avançou em entrevista à CMTV.



Ao CM, fonte oficial do Pingo Doce garantiu, após análise da videovigilância, que Alda Costa se mostrou "muito exaltada". A mesma fonte garante não ser política da casa que os funcionários tomem as revistas a seu cargo.