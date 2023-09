Uma mulher ficou gravemente ferida depois de ter sido atacada por um cão num centro de estética junto à estação de comboios de Queluz-Belas.O animal entrou no local de trabalho da vítima e partiu para o ataque. Sofreu ferimentos na face e nos seios e teve que ser hospitalizada.Quando o dono do canídeo, que não esteve presente durante o ataque, se apercebeu da situação fugiu com o animal sem prestar qualquer esclarecimento.No local estiveram os bombeiros, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação e a PSP.