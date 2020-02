Mulher atraía homens para sexo e assaltava-os na Baixa de Lisboa

Uma mulher, de 35 anos, e o namorado, de 32, foram presos pela PSP por cinco roubos com agressão na Baixa de Lisboa.Os crimes começavam com a detida a fazer-se passar por prostituta, levando depois o namorado a espancar e roubar bens às vítimas, que moravam e trabalhavam todas na zona.Ficavam sem as carteiras e telemóveis, tendo todos eles ficado com mazelas graves a nível físico após os ataques.A PSP avançou para a detenção do casal na segunda-feira. O homem, já com antecedentes, ficou em prisão preventiva, e a mulher com apresentações às autoridades.