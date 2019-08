Homem de 58 anos rouba carteiras em elétrico de Lisboa há 3 anos

Um carteirista de 58 anos, de nacionalidade romena, passou os últimos três anos a furtar turistas nos transportes públicos de Lisboa.Foi detido 10 vezes e sempre libertado. Mas à 11ª foi de vez. Na última terça-feira, a PSP apanhou-o juntamente com uma compatriota, de 37 anos, e um chileno, de 64, a assaltarem pessoas no elétrico 15. Ouvido em tribunal, ficou em prisão preventiva. Já estava proibido de andar de elétrico.A detenção foi feita em flagrante, pelas 11h15, quando o elétrico passava na Baixa de Lisboa. Uma equipa de agentes à civil da PSP detetou o trio a assaltar uma turista de 72 anos, que trazia uma mochila às costas.Sem a vítima saber, os ladrões tiraram-lhe um estojo com produtos de beleza, avaliado em 55 euros. Esta foi a deixa que a PSP precisou para agir: o trio foi preso e os artigos furtados restituídos à legítima proprietária.Diligências que se seguiram permitiram ligar o grupo a cinco furtos no elétrico 15, com um prejuízo para as vítimas estimado em mil euros.Presentes a juiz de instrução, os membros do gang tiveram sortes diferentes. O chileno e a romena ficaram em liberdade, sujeitos a apresentações periódicas às autoridades.Quanto ao romeno mais velho, cuja primeira detenção por furtos ocorreu em fevereiro de 2016, recolheu finalmente em prisão preventiva.A PSP prossegue as investigações para ligar o grupo a mais crimes.