Uma mulher ficou ferida, esta noite de terça-feira, ao ser atropelada por um carro na Avenida 1º de Maio, em Amarante. O alerta foi dado às 21h23. No socorro à vítima estiveram os Bombeiros Voluntários de Amarante, com dois operacionais e uma ambulância.



A vítima depois de estabilizada foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, com ferimentos considerados graves. As causas do atropelamento são ainda desconhecidas.