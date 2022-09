Mulher atropelada junto ao serviço de urgências do hospital de Aveiro

Uma mulher, de 50 anos, sofreu ferimentos ligeiros, ao final da manhã desta sexta-feira, depois de ser atropelada por uma viatura, junto ao serviço de urgências do hospital de Aveiro.O alerta foi dado, cerca das 12h30, para os bombeiros de Aveiro Velhos, para um atropelamento rodoviário na avenida da Universidade.A primeira intervenção de socorro à vítimas foi feita pelas equipas das ambulâncias de emergência pré-hospitalar que estavam no serviço de urgências.A vítima foi levada para o hospital de Aveiro.A PSP foi chamada e investiga as causas do acidente.